Entsorgung in Düsseldorf : Wann die Awista die Weihnachtsbäume abholt

Die Bäume müssen am Straßenrand abgelegt werden. Foto: dpa/Marcel Kusch

Düsseldorf Anfang 2022 sammelt die Awista in Düsseldorf rund 90.000 Weihnachtsbäume am Straßenrand ein. Für jeden Stadtteil gibt es einen vorgeschriebenen Termin.

Wenn die ersten Weihnachtsbäume anfangen zu nadeln, wird die Awista aktiv. Denn wie in jedem Jahr holt die städtische Müllentsorgung ab Anfang Januar die ausgedienten Tannenbäume direkt vor der Haustür ab. Dort sollen sie aber erst zu den angegebenen Terminen abgestellt werden, um nicht vorher die Wege zu blockieren oder auf die Straße geweht zu werden. Hier die Termine für alle Stadtteile:

Montag, 10. Januar: Bilk, Unterbilk, Oberbilk, Pempelfort, Stadtmitte und Friedrichstadt

Dienstag, 11. Januar: Altstadt, Carlstadt, Derendorf, Düsseltal, Hafen, Hamm, Mörsenbroich und Rath

Mittwoch, 12. Januar: Lichtenbroich, Unterrath, Stockum, Flehe, Golzheim, Lörick, Niederkassel und Volmerswerth

Donnerstag, 13. Januar: Angermund, Kaiserswerth, Kalkum, Wittlaer, Heerdt, Lohausen und Oberkassel

Freitag, 14. Januar: Gerresheim, Grafenberg, Reisholz und Wersten

Montag, 17. Januar: Hubbelrath, Knittkuhl, Ludenberg, Benrath, Garath, Hellerhof, Urdenbach, Flingern und Unterbach

Dienstag, 18. Januar: Eller, Hassels, Himmelgeist, Holthausen, Itter, Lierenfeld und Vennhausen

Die Abfuhr beginnt jeweils um 6 Uhr und dauert bis zum späten Abend. Wer sichergehen will, dass der Baum auch mitgenommen wird, muss einiges beachten. So müssen die Gewächse gut sichtbar an den Straßenrand gestellt werden.

Außerdem werden nur Bäume abgefahren, die nicht größer als zwei Meter sind. Größere Bäume müssen also gekürzt werden. Und sie müssen vollständig abgeschmückt, frei von Lametta und unverpackt sein, da sie umweltgerecht kompostiert werden sollen. Dafür werden die rund 90.000 eingesammelten Nadelhölzer später bei einer Partnerfirma der Awista geschreddert.

Wer sich zu einem anderen Zeitpunkt von seinem Baum trennen möchte, kann diesen an den Recyclinghöfen abgeben. Die Höfe am Flinger Broich 15 in Flingern, an der Niederrheinstraße 229 in Lohausen und an der Frankfurter Straße 253 in Garath haben montags bis samstags von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Letzter Einlass ist um 17.45 Uhr. Silvester sind die Höfe geschlossen.

Zusätzlich können Bäume abgegeben werden zwischen 10 und 14 Uhr am Samstag, 8. Januar, am Simon-Gatzweiler-Platz in Oberkassel, am Samstag, 22. Januar, in Gerresheim am Schützenplatz an der Gerricusstraße und am Samstag, 5. Februar, in Derendorf an der Ulmenstraße 299 hinter dem Rewe-Markt.