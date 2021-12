Kunst in Düsseldorf : „Neuer Kunstraum“ in Bilk sucht Ideen

Düsseldorf Fünf Künstler haben die Chance, ein Projekt zu gestalten und es als Installation im Kunstraum Bilk auszustellen. Die Bewerbungsfrist läuft.

Die Herausforderung für die Bewerbenden wird sein, bereits im Kunstraum aufgestellte Wandmodule in ihr Projekt planerisch einfließen zu lassen. So soll im NKR eine „Raum-im-Raum-Situation“ geschaffen werden, auf die es zu reagieren gilt. Die mobilen Wandmodule bestehen aus unbeschichteten Sperrholzplatten und können je nach Projekt frei und neu angeordnet werden, so dass sich immer eine neue und individuelle Installation ergibt. Dieses bereits bestehende Raummodell mit den Wandmodulen wird am 8. und 9. Januar 2022 von jeweils 12 bis 14 Uhr für die Interessierten im NKR zur Ansicht stehen. Dann können die jungen Künstler in ihren Ateliers an die Arbeit gehen, ihrer Kreativität freien Lauf lassen und Skizzen anfertigen. Die Vorschläge sollen in maximal zweiminütigen Videoclips von den Künstlern auf Youtube oder Vimeo hochgeladen werden. Der Link soll bis 1. Februar per E-Mail an nkrcall@web.de geschickt werden.