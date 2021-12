Tierschutz in Düsseldorf : Stadt zahlt dem Tierheim jährlich 700.000 Euro

Düsseldorf Die Kosten für die Unterbringung und Vermittlung der Tiere ist aber wesentlich höher. Deshalb ist der Tierschutzverein auch noch auf andere Einnahmequellen angewiesen.

Die Stadt Düsseldorf hat mit dem Tierschutzverein, in dessen Trägerschaft sich das Tierheim in Rath befindet, einen Vertrag geschlossen, der die Vergütung für die Versorgung von behördlich sichergestellten und gefundenen Haustieren regelt. Für deren Unterbringung sind die Kommunen zuständig, aber die Stadt Düsseldorf hat diese Aufgabe an das Tierheim übertragen. Vor rund sieben Jahren kam das Tierheim mit dem Zuschuss der Stadt in Höhe von 350.000 Euro nicht mehr aus und hatte deshalb den Versorgungsvertrag gekündigt. Seitdem musste für jedes einzelne Tier eine Rechnung ausgestellt werden. Nun wurde eine jährliche Pauschale von 700.000 Euro für die nächsten vier Jahre vereinbart.