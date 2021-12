Gebäudesanierung in Düsseldorf : Willi-Aengevelt-Haus auf neuestem Stand

Düsseldorf Das zum St. Raphael Haus zählende Gruppengebäude wurde seit Oktober 2019 umfassend saniert. Zum Abschluss der Arbeiten stattete jetzt die Förderer-Familie Aengevelt der Einrichtung einen Besuch ab.

Das St. Raphael Haus des Caritasverbandes Düsseldorf ist ein Ort für mehr als 70 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, mit und ohne Behinderung, die in ihren Familien nicht die notwendige Versorgung und Förderung erfahren, sowie für minderjährige Geflüchtete oder Familien mit ihren Kindern. Die Einrichtung verteilt sich auf drei Wohngruppenhäuser sowie ein Gemeinschafts- und Verwaltungsgebäude. Das größte, in den 1950er Jahren erstellte Gruppenhaus entsprach nicht mehr den Anforderungen und musste umfassend saniert werden. Das wurde von der Familie Aengevelt, seit sechs Generationen finanzieller und ideeller Förderer des St. Raphael Hauses, intensiv unterstützt.

Das Haus St. Raphael liegt in Oberbilk. Es befindet sich in zentraler Lage und bietet einen guten Zugang zu Schulen, medizinischer und therapeutischer Versorgung sowie zur Teilhabe an Angeboten im sozialen Raum wie Sportvereinen und weiteren Angeboten. Die mehr als 150 Jahre alte Jugendhilfeeinrichtung befindet sich auf einem etwa 20.000 Quadratmeter großen Gelände. Die größtenteils barrierefreien Spielflächen sowie Fußball- und Basketballplätze, der Grillplatz und „Chill-out-Zonen“ laden die Bewohner zur vielfältigen Nutzung ein und bieten gute Möglichkeiten für Freizeit- und Förderangebote. Mit Abschluss der Baumaßnahmen verfügt das Haus St. Raphael an der Oberbilker Allee nunmehr insgesamt über mehr als 70 Plätze.