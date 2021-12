Serie: Die Namen der Stadtteile : Als in Eller noch die Ritter wohnten

Der Unterbacher See ist einer der bekanntesten Orte im Stadtbezirk 8. Der Stadtteil gehörte bis 1975 zu Erkrath. Foto: Marc Ingel

Stadtbezirk 8 In unserer Serie erklären wir die Herkunft und Geschichte der Namen der Stadtteile aus dem Bezirk 8. Diese Stadtteile kamen teils schon im Mittelalter zu Düsseldorf, andere hingegen gehören noch keine 50 Jahre zur Landeshauptstadt.

Von Dominik Schneider

Wenn man sich anschaut, woher die Düsseldorfer Stadtteile ihre Namen haben, kann man viel über deren Geschichte und das frühere Bild unserer Heimat lernen. In dieser Folge unserer Serie erklären wir, warum Unterbachs Stammzelle in Erkrath liegt, und wie aus einem Waldgebiet das Industriezentrum Lierenfeld wurde.

Eller Wie auch viele andere Stadtteile ist Eller sehr alt – die erste Siedlung dürfte hier in der Antike bestanden haben und germanischen oder römischen Ursprungs gewesen sein. Im Mittelalter bildete sich hier dann eine kleine Siedlung. Erstmals urkundlich erwähnt wird sie 1218, danach 1231, in der Heberolle des Stiftes Gerresheim unter dem Namen Elnere, was „Weide am Sumpf“ bedeutet. Gericht wurde damals an der „Alden Brück“, heute Altenbrückstraße in Hassels, gehalten. Auch der Norden des heutigen Stadtbezirks 9 dürfte demnach zur Ortschaft Eller gehört haben. Ein Ludwig von Elnere war einer der Zeugen, als Düsseldorf 1288 die Stadtrechte verliehen wurden. Dieser dürfte aus dem Rittergeschlecht Eller gestammt haben, dem auch lange die ab 1309 belegte, aber vermutlich deutlich ältere Burg Eller gehörte. Die Edlen von Eller waren im Mittelalter eines der wichtigsten Adelshäuser im Raum zwischen dem Düsseldorfer Stadtkern und Köln, und hatten Einfluss auf dem Gebiet der heutigen südlichen Innenstadt. So werden die Ritter Diederich und Heinrich de Elnere als Waldgrafen der Bilker und Reisholzer Gemark genannt.

Lierenfeld Lierenfeld kam recht früh zu Düsseldorf, es wurde 1384, nicht einmal ein Jahrhundert nach der Stadterhebung, eingemeindet. Das dünn besiedelte Gebiet vor den Toren der jungen Stadt war von Wald und Sumpf geprägt – der Namensbestandteil Lier ist eine alte Bezeichnung für einen Sumpf. Erst in der Neuzeit kam dem Stadtteil eine größere Bedeutung zu. Ab 1860 siedelten sich hier belgische Einwanderer mit Ziegeleibetrieben an, daraus entstand ein lokales Industriezentrum, welches noch heute den Stadtteil prägt: Die Gewerbefläche Lierenfelds ist etwa zweimal so groß wie die Wohnfläche, wichtige Betriebe wie die Rheinbahn haben ihren Sitz hier.

Unterbach Keimzelle des heutigen Stadtteils ist das Haus Unterbach, welches heute auf Erkrather Stadtgebiet liegt. Auch Unterbach gehörte bis 1975 zur Erkrath, noch heute sind die beiden Städte hier miteinander verzahnt. Die wehrhafte Anlage von Haus Unterbach wurde zur Zeit der Karolinger erbaut, vermutlich, um einen drohenden Angriff der Ungarn aus dem Osten abzuwehren, wie es ihn im 10. Jahrhundert in Gerresheim gegeben hatte. Grund zur Sorge gab es in Unterbach auch wegen der nähe zum wichtigen Handelsweg Mauspfad. Erster Besitzer der heute noch erhaltenen Burg war ein Heriman de Onterbeke, dessen Name mit allen späteren Inhabern im Unterbacher Denkmal verewigt ist. Nach ihm benannt wurde die Anlage allerdings erst später. Um 1300 wurde die Festung massiv ausgebaut, Teile des alten Materials sind noch heute erhalten. Im Schatten der Burg siedelten sich einige Menschen entlang der heutigen Gerresheimer Landstraße an, allerdings bestand Unterbach neben der Burg bis ins 18. Jahrhundert hinein nur aus fünf Häusern. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg setzte hier die Bautätigkeit ein und der Stadtteil in Düsseldorfs Osten wurde zu einer beliebten Wohngegend, auch, weil der Bendensee im Jahre 1954 in Unterbacher See umbenannt und als Badesee freigegeben wurde – er ist bis heute eines der beliebtesten Naherholungsgebiete der Stadt.