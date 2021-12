Polizei sucht Zeugen der Tat : Geldautomat in Düsseldorf gesprengt

Geldautomat in Düsseldorf gesprengt

Düsseldorf Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zum zweiten Weihnachtstag versucht, einen Geldautomaten in Düsseldorf-Lohausen zu sprengen. Automat und Gebäude wurden beschädigt. Die Polizei sucht nun Zeugen der Tat.

Unbekannte haben in der Nacht zum zweiten Weihnachtsfeiertag versucht, einen Geldautomaten in Lohausen zu sprengen. Nach derzeitigem Stand machten sie keine Beute. Der Geldautomat wurde beschädigt. Im Inneren des Gebäudes entstanden Schäden an den Decken und der Beleuchtungseinrichtung. Die Bausubstanz blieb weitestgehend unbeschädigt.