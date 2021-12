Wirtschaft in Grevenbroich : Alu-Standort soll ausgebaut werden

Grevenbroich Der Erhalt der Industrie und vor allem der Aluminium-Branche ist ein zentrales Ziel des Rhein-Kreises im laufenden Strukturwandelprozess. Diese Auffassung vertrat Kreisdirektor und Wirtschaftsdezernent Dirk Brügge jetzt bei einem Besuch der Firma Real Alloy in Grevenbroich. Das Unternehmen ist Weltmarktführer im Bereich des Aluminium-Recyclings und und beschäftigt im Erftwerk den größten Teil seiner europaweit mehr als 600 Mitarbeiter.

„Als Recycling-Spezialist stellen wir ein wichtiges Bindeglied in der nachhaltigen Wertschöpfungskette unserer Branche dar. Kreislaufwirtschaft ist unsere DNA, und geschlossene Wiederverwertungs-Kreisläufe schaffen wir nicht beim Aluminium, sondern auch bei den Nebenprodukten wie Krätzen und Schlacken. Beim Strukturwandel im Rheinischen Revier, also der Kompensation der ,grauen’ Industriearbeitsplätze durch ,grüne’, können und wollen wir einen entscheidenden Beitrag leisten“, so Köring.

Real Alloy spielt im Wertschöpfungskreislauf des Aluminiumverbunds an Rhein und Erft eine zentrale Rolle. So versorgt der Betrieb unter anderem die Firmen Speira in Grevenbroich und Alunorf in Neuss mit recyceltem Aluminium. Speira und Alunorf wiederum liefern Real Alloy einen Teil ihrer Aluminiumabfälle zur Wiederaufbereitung.