Bildung in Garath : Schüler zu Besuch bei der Polizei

Bildung in Garath

Garath Eine Gruppe der katholischen Grundschule durfte bei der Garather Bezirkspolizei die Ausrüstung kennenlernen und gab den Beamten sogar einen Tipp: Sie hatten nahe ihrer Schule eine verdächtige Person beobachtet.

Damit Kinder ihren Stadtteil besser kennenzulernen, hat Ulrich Mennekes für die OGS-Kinder der Garather Katholischen Grundschule Josef-Kleesattel-Straße eine Stadtteilbegehung konzipiert. Mennekes ist im Rahmen des Projekts „Künstler an Schulen“ des Düsseldorfer Kulturamts tätig. Für viel Aufregung unter den elf Mädchen und Jungen sorgte der Besuch der Bezirksdienststelle der Polizeiinspektion Süd an der Frankfurter Straße, wo Bezirksbeamtin Jacqueline Dreischer den Kindern Arbeit und Ausrüstung der Polizei erläuterte und ihnen viele Fragen rund um den Alltag und die Einsätze in Garath beantwortete. Die 32-jährige Oberkommissarin ging mit viel pädagogischem Geschick auf die wissbegierige Gruppe ein.