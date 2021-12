Schwarzkittel scheren sich nicht um Ortsgrenzen : Wilde Schweine treiben ihr Unwesen

Die milden Winter der vergangenen Jahre und die guten Futterbedingungen erhöhten die Wildschweinpopulationen in der Region. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Langenfeld Wildschweine sind sehr mobile und kluge Tiere. Die großen Allesfresser vermehren sich prächtig – dank milder Winter, fehlender natürlicher Feinde und des großen Nahrungsangebotes auf Äckern und in Gärten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dirk Heuer

„Nein“, lacht Uwe Unshelm, „ein Wildschwein aus Langenfeld kann in Düsseldorf-Garath nicht sein Unwesen treiben.“ Da ist sich der stellvertretende Leiter des Hegerings Langenfeld ganz sicher. Ein Förster aus Düsseldorf hatte gesagt, dass ein Langenfelder Wildschwein, zunächst im Hellerhof und im Garather Schlosspark unterwegs gewesen sei. Derzeit „gestaltet“ das Wildtier gerade die Gärten in der Siedlung am Kapeller Hof um – wie eine Kamera zeigt. Die Anwohner sind davon wenig begeistert und ein wenig Angst schwingt mit.

„Zu Recht“, sagt Unshelm. „Mit einem Wildschwein ist nicht zu spaßen. Vor allem nicht mit den weiblichen Tieren. Die sind besonders gefährlich, wenn sie mit ihrem Nachwuchs unterwegs sind“, erklärt der Jäger.

Info Schweinepest kommt immer näher Die Afrikanische Schweinepest ist 2020 in den östlichen Bundesländern angekommen. Erste Fälle gibt es auch in Belgien Um eine Ausbreitung zu verhindern, werden Wildschweine verstärkt bejagt. Durch den internationalen Handel hat sich die Afrikanische Schweinepest über Süd- und Osteuropa bis nach China ausgebreitet. Die Übertragung erfolgt durch direkten Tierkontakt oder durch den Verzehr verseuchter Fleischwaren. Für Menschen ist die Krankheit ungefährlich.

Sind Wildtiere in Wohngebieten unterwegs, seien die Jäger machtlos. „Wir dürfen in befriedeten Bezirken, also in Siedlungen, gar nicht schießen.“ Das sei viel zu gefährlich, betont Unshelm. Und dass das Wildschwein aus Langenfeld stamme, verbannt er ins Reich des Jägerlateins.

„Wildschweine wandern täglich bis 30 Kilometer“, ergänzt Hegeringleiter Stefan Krayer. Die freilebenden Tiere in der Region seien ortsungebunden. Natürlich könnte das Schwein über Langenfelder Gebiet in Richtung Düsseldorf eingewandert sein. „Mein Revier grenzt an Düsseldorf“, sagt Krayer. „Aber ein Schild ’Ich komme aus Langenfeld’ trage das Tier mit Sicherheit nicht“, erklärt der Hegeringleiter. Trotz der Zerschneidung der Landschaft durch Straßen, Schienen und Bebauung folgten die Tiere wo immer es gehe ihren uralten Wechseln. Sie sind und bleiben sehr mobil. „Deswegen ist es auch sehr schwer, die Anzahl der Wildschweine auf Langendfelder Gebiet zu schätzen. Es ist eben ein ständiges Kommen und Gehen.“ Er gehe davon aus, dass derzeit noch circa 20 Schwarzkittel in seinem Revier zu finden sind.

Natürlich versuchten die Mitglieder des Langenfelder Hegerings Wildschweine zu jagen. „Zurzeit gibt es keine Schonzeit für Wildschweine, weil die Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest verhindert werden soll“, fährt Krayer fort. Und die für die Schweine tödliche Krankheit komme immer näher. „In den östlichen Bundesländern ist sie ebenso nachgewiesen wie in Belgien und Frankreich“, bestätigt Krayer. Für die Menschen sei die Krankheit nicht gefährlich. Sie verbreite sich unter anderem auch durch das Wegwerfen von Rohwurstprodukten.