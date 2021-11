Kostenloses Fotokunstmagazin : Neuer Bildband aus Garath

Merle Forchmann hat gemeinsam mit Eva-Maria Burchard das Leben in Garath im Bild festgehalten. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Garath In der zweiten Ausgabeliegt der Fokus auf jungen Menschen. Das kostenlose Fotokunstmagazin kann beim Garather Quartiersmanagement und in verschiedenen Kultureinrichtungen in ganz Düsseldorf abgeholt werden.

(dsch) Die Fotografinnen Merle Forchmann und Eva Maria Burchard waren wieder in Garath unterwegs. Nachdem das Duo Anfang 2020 sein erstes Fotokunstmagazin mit Motiven aus dem Stadtbezirk 10 veröffentlicht hatte, gibt es jetzt die zweite Auflage – auch diese wird wieder kostenlos im Stadtteil ausliegen.

Im ersten Bildband der Fotografinnen lag das Augenmerk auf den Erstbewohnern des Stadtteils, jenen Alteingesessenen, die hier seit der Errichtung von Garath in den 1960er-Jahren leben. Diesmal haben Forchmann und Burchard vor allem die jüngere Generation getroffen und Kinder und Jugendliche in ihrem Alltag im Düsseldorfer Süden begleitet. Das Cover zeigt diesmal eine junge Frau, die einen Judoanzug trägt. Gezeigt werden Schnappschüsse aus dem Alltag, künstlerisch wertvolle Porträts sowie Eindrücke aus Garaths Natur und Architektur.

Das Fotokunstmagazin ist Teil des Projekts „Willkommen in Garath“ im Rahmen des Sozialprogramms Garath 2.0. Sein Ziel ist sowohl eine verbesserte Identifikation der hier lebenden Menschen mit ihrem Stadtteil als auch eine Imageverbesserung Garaths in der Außenwahrnehmung. „Das Magazin enthält auch dieses Mal viele kleine Stadteilgeschichten. Diese Bilder und Geschichten rücken den Stadtteil auf eine besondere Weise in ein ehrliches, positives Licht“, lobt Cornelia Zuschke, Beigeordnete für Planen, Bauen, Wohnen die Arbeit der Fotografinnen.