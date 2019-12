Albrecht Suhl pfeift auch mit 73 Jahren für den Garather SV : Schiedsrichter und Fernsehstar

Albrecht Suhl ist als Schiedsrichter im Amateurfußball aktiv. Als Schauspieler war er in der SDR-Sendung „Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs“ zu sehen – und in einem Sportschau-Bericht mit dem Titel „Albrecht Suhl, der ganz Exakte“.

Und so entstand 2017 ein Bericht für die ARD-Sportschau mit dem Titel „Albrecht Suhl, der ganz Exakte“. Darin ist Schiri Suhl während einer Kreisligapartie des AC Italia Hilden auf dem Sportplatz an der Hildener Schützenstraße zu sehen – und zwar ganz in seinem Element. Anreise aus Garath Suhl-typisch per Fahrrad. Vor Spielbeginn die genaue Inspektion von Kabinen und Duschen. Exakte Spielerpasskontrolle. Ja, Albrecht Suhl legt großen Wert darauf, dass nicht allein bei den Fußball-Profis die Bedingungen stimmen, sondern auch bei den Amateuren. Kurz vor Anpfiff nimmt Suhl in der Schiedsrichterkabine schnell noch den korrekten Sitz seines Trikots in Augenschein – und dann geht es mit Gelber und Roter Karte ausgestattet hinaus auf den Platz.