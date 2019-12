Bundesverdienstmedaille für Waltraud Wülfing : Verdienstmedaille für Wülfing

Waltraud Wülfing gründet 1996 den Hospizverein Düsseldorf-Süd mit, dessen stellvertretende Vorsitzende sie bis 2018 war.

Zwischen 20 und 25 Wochenstunden widmete Waltraud Wülfing ihrem Ehrenamt. Neben ihrem organisatorischen Geschick und ihren finanzwirtschaftlichen Kenntnissen hat sie auch große Empathiefähigkeit in ihre Arbeit eingebracht. So war Wülfing nicht nur geschäftsführend in der Vereinsarbeit tätig. Auch die persönliche Begleitung einzelner Menschen in der Sterbephase war ihr ein wichtiges Anliegen.