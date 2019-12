Lesung in Garath : Mit Paul und Poppy um die Welt

Garath Der Urdenbacher Stefan Naas hat ein Kinderbuch geschrieben. Die Geschichte über einen kleinen Jungen und seinen außerirdischen Freund hatte ihre Premierenlesung in der Garather Montessori-Grundschule.

Als Paul eines Tages in den Himmel schaut, sieht er ein Ufo, das direkt in seinem Garten abstörzt. Heraus kommt der zottlige kleine Außerirdische Poppy, und wenig später sind die beiden gute Freunde und gehen gemeinsam auf eine fantastische Reise.

„Paul und Poppy“ heißt das Kinderbuch von Stefan Naas, das gestern in der Garather Montessori-Grundschule seine Premierenlesung hatte und seit heute im Buchhandel erhältlich ist. Naas ist 41 Jahre alt, wohnt in Urdenbach und ist dreifacher Vater. „Meinen Kindern muss ich immer wieder Geschichten erzählen, und irgendwann ist eine davon auf Papier gelandet“, beschreibt der Autor den Entstehungsprozess seines ersten Buches.

Autor Stefan Naas ist 1978 in Duisburg geboren und lebt in Urdenbach. An seinem Buch hat er gern im Schlosspark gearbeitet.

Die Premierenlesung an der Garather Grundschule wurde von 1Live- und ARD-Moderatorin Mona Ameziane begleitet. „Das junge Publikum war super drauf“, sagt Ameziane, die die Kinder mit einem Quiz herausforderte und auch Fragen an das Autoren-Team stellen ließ. Besonders stimmungsvoll war die Lesung, weil Naas Profi ist: Als Sprecher ist er oft im Fernsehen oder in Hörspielen zu hören. Aber auch die Illustratorin Sandra Lor-Zade, die dem Außerirdischen Poppy die Stimme gab, sorgte für sehr viel Stimmung – und für manchen Lacher unter den Kindern über den charmanten Sprachfehler des kleinen Poppy. „Einfach überwältigend“, beschreibt Stefan Naas seine Erfahrung in der Montessori-Grundschule, die auch einer seiner Söhne besucht.