Bauen in Düsseldorf : Bauprojekt an der Kiefernstraße wird konkreter

Bauprojekt an der Kiefernstraße wird konkreter

Bauen in Düsseldorf

Stadtbezirk 2 Der Projektentwickler Cube Real Estate wird am Dienstag eine Bauvoranfrage in der Bezirksvertretung 2 vorlegen. Wohnen, Arbeiten, Platz für die Gemeinschaft – die Planung hat der Bauherr gemeinsam mit Anwohnern erarbeitet.

Um den Mindestabstand einhalten zu können, treffen sich die Mitglieder der Bezirksvertretung 2 (Düsseltal, Flingern-Nord und -Süd) diesmal in der Aula der Werner-von-Siemens-Realschule, Rethelstraße 13. Los geht es um 16 Uhr. Auf der Tagesordnung steht unter anderem eine Bauvoranfrage für den Parkplatz neben dem B8-Center an der Erkrather Straße.

Warum ist das Thema so wichtig für Flingern-Süd? 2019 legte Cube Real Estate eine Planung für das Grundstück vor, mit der weder die Politik, noch die Anwohner von der Kiefernstraße einverstanden waren. Die Bauvoranfrage wurde mehrfach abgelehnt, schließlich rückte der Investor davon ab, ein Hotel mit 300 Betten zu realisieren. Stattdessen ließ er sich auf ein Projekt ein, das bisher einmalig ist in Düsseldorf: eine Planwerkstatt, die privat organisiert wurde. Anwohner, interessierte Bürger und Mitarbeiter von Cube Real Estate arbeiten in den letzten sechs Monaten eng zusammen, um eine optimale Bebauung für alle Seiten zu erzielen.