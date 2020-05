Geschichte in Düsseldorf : Gedenktafel für Wehrhahn-Anschlag

Flingern Vor 20 Jahren explodierte am Bahnhof eine Bombe. Zehn Sprachschüler wurden verletzt, zum Teil schwer. Eine Frau verlor ihr ungeborenes Kind. Bis heute konnte kein Täter verurteilt werden.

(nika) Am 27. Juli 2000 explodierte am Eingang zur S-Bahn-Station Wehrhahn an der Ackerstraße eine Bombe. Es war ein heimtückischer, rassistisch und antisemitisch motivierter Anschlag auf zwölf Sprachschüler. Zehn von ihnen wurden verletzt, eine Frau verlor ihr ungeborenes Kind. Auch 20 Jahre später konnte kein Täter verurteilt werden. Damit die abscheuliche Tat nicht vergessen wird, haben Oberbürgermeister Thomas Geisel, die Bezirksbürgermeister Marina Spillner und Uwe Wagner und die Vorsitzenden des Arbeitskreises Erinnerung, Annette Klinke, in einer kleinen Zeremonie jetzt eine Erinnerungstafel enthüllt. Darauf geschrieben steht: „Gedenken an die Opfer rassistischer Gewalt am Wehrhahn.“ „Damit bleibt auch Vergangenes im Stadtteil präsent, auch die dunklen Seiten unserer Stadtgeschichte sollen nicht vergessen werden und uns mahnen, rassistischen und antisemitischen Tendenzen entgegenzutreten“, sagt Marina Spillner, die zuständig ist für den Stadtbezirk 1, die wie ihr Kollege aus dem Stadtbezirk 2, Uwe Wagner, mit der Tafel der Gruppe junger Menschen gedenken will, „die Opfer eines feigen Anschlags wurden, unter dem sie bis heute leiden“, so Wagner. Erinnerungszeichen sollen im Alltag dazu beitragen, „dass wir uns jeden Tag für unseren sozialen demokratischen Rechtsstaat einsetzen müssen“, sagt Annette Klinke. „Hier bekommen wir eine Idee, wie niederträchtig dieser Anschlag war.