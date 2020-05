Helfer in Düsseldorf : Politiker verteilen Masken in Düsseltal und Flingern

Bezirksbürgermeister Uwe Wagner (M.) verteilt gemeinsam mit seinen Kollegen aus dem Gremium Masken an der Birkenstraße. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Flingern/Düsseltal 5000 Mund-Nase-Masken hat die Bezirksvertretung 2 gekauft, um sie an Händler und Menschen zu verschenken. Damit will die Politik den Einzelhandel im Viertel stärken. Seit einigen Tagen gilt in Geschäften Maskenpflicht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(nika) Geld gibt die Bezirksvertretung 2 im Augenblick eigentlich keines aus. Initiativen und Vereine brauchen keine Zuschüsse, Feste und Veranstaltungen fallen bis zum Spätsommer weitestgehend aus, auch in Düsseltal und Flingern. Deshalb hielt Bezirksbürgermeister Uwe Wagner (SPD) Rücksprache mit seinen Kollegen aus dem Gremium, das gemeinsam beschloss, Nase-Mund-Masken zu kaufen, diese an Geschäfte und Kunden in den Einkaufsstraßen zu verteilen und damit dem Einzelhandel in den Vierteln ein bisschen zu helfen. Seit einigen Tagen gilt Maskenpflicht unter anderem im Einzelhandel. „So können die Geschäfte, die noch keine Masken vorrätig haben, ihren Kunden Schutz anbieten“, sagt Wagner, der gemeinsam mit seinen Kollegen am Freitagnachmittag unterwegs war und auch am Samstagvormittag noch Masken verschenken wird.