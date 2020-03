Studium in Düsseldorf : Studentin schreibt Buch über Kiefernstraße

Lisa Scherf hat an der Peter Behrens School of Arts studiert. Ihre Abschlussarbeit hat sie über die Kiefernstraße geschrieben. Foto: nika

Flingern-Süd 380 Seiten hat Lisa Scherf über die bunteste Straße Düsseldorfs geschrieben und dafür mit Zeitzeugen und Bewohnern gesprochen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Nicole Kampe

An einem Herbsttag hat sich Lisa Scherf mit einem Stapel leerer Zettel und einer Handvoll Stifte an die Kiefernstraße gesetzt, genau in die Kurve, dort, wo sich der Dorfplatz befindet. Sie hat die Menschen angesprochen, von ihrem Projekt erzählt und sie gebeten, ob sie ein K malen können. Nicht irgendein K, „sondern das Kiefernstraßen-K“, sagt die 25-Jährige, die fast 150 Bilder zusammenbekommen hat, von Kindern aus den Clubs drumherum und alteingesessenen Bewohnern, viele unterschiedliche Varianten des Buchstaben, mal in Blockschrift, mal verschnörkelt, mal im Graffito-Look.

Die Ks hat Lisa Scherf auf der Innenseite des Buchdeckels und den folgenden Seiten abgedruckt, ihr eigenes ziert das Cover, auch wenn sie daran fast verzweifelt wäre. Denn die 25-Jährige wollte, dass es perfekt ist, das K, das Cover, das Buch – ihr Buch, das sie über die Kiefernstraße geschrieben hat, für das sie ein­einhalb Jahre lang recherchiert hat. „Farbig & Bunt – Die Kiefernstraße in Düsseldorf“ hat sie es genannt und dafür die Bestnote bekommen. Denn das Buch ist Teil ihrer Masterarbeit gewesen, für die sie eigentlich ein ganz anderes Thema im Sinn hatte.

„Performative Lyrik“ – darüber wollte die gebürtige Düsseldorferin ursprünglich schreiben. Weil sie sich mit Lyrik schon in ihrer Bachelorarbeit beschäftigt hatte. „Ich wollte das Phänomen Lyrik untersuchen, weil es gerade in den letzten Jahren viel Bewegung gegeben hat“, sagt Scherf. Doch irgendwie wurde nichts daraus, „ich wollte das nicht zwanghaft machen“, sagt die 25-Jährige, die durch einen Zufall auf ihr neues Thema stieß.

Die Studentin hat die Anwohner das Kiefernstraßen-K malen lassen und auf der Innensetie des Buchdeckels abgedruckt. Foto: nika

Beim Zakk-Straßenfest, an dem sich auch die Anlieger der Kiefernstraße beteiligen. „Ich kannte die bunteste Straße der Stadt zwar“, sagt Lisa Scherf, die aber wissen wollte, wer hinter den bunten Fassaden mit dem bröckeligen Putz wohnt. Plötzlich hat es Klick gemacht, „und ich hatte ein bisschen Glück“, sagt Scherf, weil sie genau dann mit ihren Recherchen anfing, als die ersten Pläne für die Bebauung des Grundstücks neben der Kiefernstraße auf dem großen Parkplatz am B8-Center bekannt wurden. Schnell hat sie Menschen kennengelernt und ist ziemlich herzlich in der Gemeinschaft aufgenommen worden, findet sie.

In drei Teile hat die Studentin ihre Arbeit gegliedert, die sie Kampf, Kultur und Kaviar genannt hat. Im ersten Teil geht es vor allem um die Geschichte der Kiefernstraße, als sie entstand, in der Zeit der Industrialisierung, lange bevor die Hausbesetzer kamen. Bis die Hausbesetzer schließlich kamen. Lisa Scherf hat mit Zeitzeugen gesprochen, früheren Aktiven, die ihr Fotoalben und Zeitungsartikel gaben. „In diesem Moment war ich ganz sicher: Das hat Potenzial“, erzählt die 25-Jährige, weil so viele unerzählte Geschichten in Schubladen schlummern, die unbedingt erzählt werden müssen.

Im zweiten Teil des Buchs beschäftigt sich Scherf mit der Gegenwart. In diesem Part ist auch ihr Lieblingskapitel: „Ein Leben hinter den Häusern – Der Bauwagenplatz“. Fünf Tage und Nächte hat sie auf dem Platz verbracht, den sie bis dahin nicht kannte. Sie saß an der Feuerstelle, hörte den Vögeln zu, „eine Oase“, sagt Scherf, „und dann geht man raus und ist plötzlich wieder mitten in der Stadt“. Was sie dort erlebt hat, das hätte für ein ganzes Buch gereicht, weil sie so viele Geschichten gehört hat, „die alle so unterschiedlich sind“.