Neue Gin-Bar in Düsseldorf : „The Ace“ in Flingern serviert mehr als 100 verschiedene Gins

Düsseldorf In „The Ace“ können Gin-Liebhaber mehr als 100 verschiedene Sorten kosten.

Ein halbes Jahr ist es her, dass Alyn Le Dang und Hong Truong zusammen in Flingern essen waren und anschließend überlegten, wo man noch etwas trinken könnte. „Wir hatten keine Lust, in die Altstadt zu gehen“, erzählt Le Dang, doch in der Umgebung sei die Auswahl an Bars überschaubar gewesen. Warum also nicht eine eigene Bar eröffnen? Als Betreiber des An Banh Mi an der Ackerstraße brachte Hong Truong bereits gastronomische Erfahrung mit.