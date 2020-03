Total lokal : Düsseldorf ist ganz schön von der Rolle

Düsseldorf Klopapier ist auch in der Landeshauptstadt ein begehrtes Gut geworden. Früher hat auch kaum jemand darüber geredet. Heute dagegen ist es Dauerthema. Wir haben drei Beispiele gefunden.

Anne Wesendonk ist wohl in ganz Düsseldorf als liebenswerte rheinische Quasselstrippe bekannt, die ein Händchen hat für nachdenkliche wie auch fröhliche Momente. Ihr Motto: „Lachen ist gesund“. Sie schreibt Gedichte und inzwischen auch Bücher, singt Lieder in Mundart und ist Teil des Duos „Kabarett Ommas“. Und weil in Zeiten von Corona alles so ernst ist, hat sie für die RP-Leserschaft ein Foto von ihrem ganz besonderen Rettungshund „Möppi“ mit einer auf dem Rücken befestigten Klopapierrolle gemacht. Jetzt hoffen wir mal, dass Möppi auch immer aufs Wort von Frauchen hört, wenn Not am Mann oder der Frau ist.