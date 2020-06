Arbeiten in Düsseldorf : Flurstraßen-Künstler suchen nach Ateliers

Flingern-Nord Die Künstler müssen für Wohnungsbau aus ihren Räumen in Flingern weichen. Sie beklagen, dass neue Räume zu bezahlbaren Preisen schwer zu finden sind. Auch die Politik befasst sich mit der Suche nach Alternativen.

Wo er mit alle seinen Sachen hin soll, das weiß Tomasz Piwarski nicht. Im Treppenhaus und im Flur hat er in den letzten Wochen schon Dinge gesammelt, die im Zweifel weg können. Die Arbeit im Atelier geht währenddessen weiter, der helle Raum mit den großen Fenstern und hohen Decken, der sich im Hinterhaus an der Flurstraße befindet, sieht aus wie immer. Nach Arbeit, ein bisschen Chaos, Farbe, Leinwänden und vielen Ideen. Kisten hat Tomasz Piwarski noch keine gepackt, daran denken will er auch nicht. Dabei sitzt ihm die Zeit im Nacken, im besten Fall kann er bis Ende Juli bleiben. Im schlimmsten wird er in drei Wochen ausziehen müssen, so wie seine Nachbarn auch – Luis Salgado zum Beispiel oder Christoph Zeidler, Achim Spyra und Maria Gilges. Einige Mieter des Atelierhauses sind schon gegangen – für die verbliebenen wird es eng.