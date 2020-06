Filmkunst in Düsseldorf : In 24 Stunden kreative Filme drehen

Bei der Preisverleihung, die per Video übertragen wurde, gab es auch eine Lesung mit Alisa Berlin, Joris Schwarz und Lotte Ruf (v.l.). Foto: Endermann, Andreas (end)

Flingern Für einen Wettbewerb der jungen Filmwerkstatt haben sich 133 Teams angemeldet und 80 Filme eingereicht. Diese mussten an einem Tag fertiggestellt werden und zum vorgegebenen Thema passen.

Es sind Zahlen, die sich das Orga-Team in seinen wildesten Träumen nicht ausgemalt hätte. Beim Kurzfilmwettbewerb „24h to take“ 2020 der jungen Filmwerkstatt hatten sich 133 Teams angemeldet, 80 Filme wurden abgegeben, davon alleine 21 aus Düsseldorf. „Als wir vor acht Jahren mit ‚24h to take‘ anfingen, hatten wir acht Teams und sechs Filme. Dieses Jahr machten 300 Leute mit und wir mussten die Filme, die wir zeigen, auf eine Top 25 reduzieren“, erläutert Wettbewerbsmitgründerin Lotte Ruf.

So hatte die Jury, zu der auch Nils Kämmerling (Leiter Junge Filmwerkstatt), Kamerafrau Nina Wecker und Mediendesigner Roman Hansen gehören, viel zu tun, um aus den maximal fünf Minuten langen Filmen, die innerhalb von 24 Stunden gedreht werden mussten, die besten herauszufiltern. Um sicher zu gehen, dass keine vorproduzierten Erzeugnisse eingereicht werden, werden alljährlich Prüfsteine ausgelegt. Diesmal mussten sich die Wettbewerbsfilme mit den Themen „Das Kleine“ oder „In vier Ecken“ befassen. „Und es mussten drei Requisiten eingebaut werden. Das waren Pulver, ein Instrument und Schatten“, ergänzt Kemmerling.

Info Einen Film in 24 Stunden realisieren 24h to take ist ein Videowettbewerb mit nur 24 Stunden zwischen Startschuss und Abgabe. Alle, die zwischen 16 und 26 Jahren alt sind, dürfen mitmachen. Vorgaben Es werden ein Thema und drei Requisiten vorgegeben. Perfektion ist keine Voraussetzung. Gesucht werden filmische Umsetzungen kreativer Ideen.

Die Aufgaben wurden am 7. Juni um 15 Uhr bekanntgegeben. 24 Stunden später war Abgabeschluss. In der vergangenen Woche entschied das Orga-Team in Jury-Sitzungen über die Preisträger, schafften in der Filmwerkstatt die Voraussetzungen für ihr erstes live gestreamtes Wettbewerbsfestival, baute Licht, Kameras und Mikrofone auf, schrieb Regiepläne, besprach sich mit Talkgästen, probte, checkte die Technik, um am vergangenen Wochenende pünktlich bundesweit auf Sendung zu sein.

„Normalerweise kommen für die Preisverleihung 400 Leute in die Filmwerkstatt. Diesmal durfte wegen Corona niemand zu uns kommen“, so Kemmerling. „Dabei hatten wir ein lachendes und ein weinendes Auge. Gefreut haben wir uns, weil wir etwas Neues ausprobieren konnten, so einen aufwändigen Livestream haben wir noch nie produziert. Traurig waren wir natürlich, dass es keinen direkten persönlichen Kontakt mit den Wettbewerbsteilnehmern geben kann.“

Die Wettbewerbsbedingungen grenzten die Möglichkeiten zwar ein, ließen aber noch genügend Raum, um der Phantasie und der Kreativität freien Lauf zu lassen. „Die Ansätze waren extrem vielfältig und abwechslungsreich. Vom narrativen bis hin zum experimentellen Film, mit und ohne aktuelle gesellschaftliche und politischen Bezüge, mit und ohne biografische Hintergründe“, verrät die studierte Filmproduzentin Ruf. „Für die Jury war es unheimlich schwer, sich zu entscheiden. Es gab so viele berührende und auch gut produzierte Filme.“