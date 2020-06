In Rath-Anhoven : Freie Wähler fordern Lkw-Verbot für die Rather Straße

Auf der Rather Straße gibt es immer wieder gefährliche Situationen. Foto: Thomas Nelsbach

Rath-Anhoven Die Rather Straße in Rath-Anhoven soll für Lkw komplett gesperrt werden. Das fordert die Fraktion der Freien Wähler Wegberg in einem entsprechenden Antrag.

Die Stadtverwaltung soll deshalb den Landesbetrieb Straßen.NRW als Straßenbaulastträger kontaktieren, um ein entsprechendes Durchfahrtverbot für Lkw erwirken zu können.

Die Rather Straße ist derzeit für Lkw nur in eine Richtung freigegeben, nämlich von Buchholz aus kommend und nur auf dem sanierten Teil der Straße. „Von der Bundesstraße 57 aus kommend müssen Lkw über den anderen, wesentlich schmaleren Teil fahren. Es gibt einen Einbahnverkehr für Lkw durch Rath- Anhoven – dies ist leider meist so nicht gegeben“, teilen die Freien Wähler mit.