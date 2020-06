Geplante Neubau-Siedlung in Mettmann : Lindenpark – Fondium berät über Klage

Mettmann Der Beschluss des Hauptausschusses, den Bebauungsplan Lindenpark durchzuwinken, sorgt für Unmut. Die Anwohner werfen der Stadt fehlende Bürgernähe vor. Und die Firma Fondium hat das letzte Wort noch nicht gesprochen.

Die Firma Fondium wird voraussichtlich am Donnerstag, 18. Juni, über eine mögliche Klage gegen die Stadt Mettmann beraten. Das sagte jetzt der geschäftsführende Gesellschafter Achim Schneider auf Nachfrage unserer Redaktion. „Wir besprechen das nochmal in Mettmann“, sagt Schneider, der seinen Arbeitsplatz am zweiten Fondium-Standort im badischen Singen hat und dazu bereits am Mittwochabend eigens nach Mettmann fährt. Damit ist das Thema „Lindenpark“ noch lange nicht erledigt: Auch die Anwohner zeigen ihren Unmut und sind immer noch nicht sicher, ob sie klagen wollen.