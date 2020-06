Bauen in Düsseldorf : Altes Boui Boui in Schutt und Asche

Bilk Auf dem Areal an der Suitbertusstraße sollen 69 Wohneinheiten entstehen, darunter zwei Stadthäuser. Mehr als sechs Jahre wurden die alten Hallen der Schraubenfabrik Max Mothes als Eventlocation genutzt.

Viel ist nicht mehr übrig von der früheren Veranstaltungshalle an der Suitbertusstraße mit dem schönen Namen Boui Boui Bilk. Im Herbst 2019 wurde das Gelände, auf dem einst die Schraubenfabrik Max Mothes war, entrümpelt, die Gebäude wurden entkernt. Danach starteten die Abrissarbeiten der Hallen und des Verwaltungsgebäudes. Auf dem Areal wollen Ulrich Vitenius und seine Frau Silke das Mothes Karree realisieren. Silke ist eine Nachfahrin der Mothes-Familie. 69 Wohneinheiten wird es geben, darunter zwei Stadthäuser. Zwischen 30 und 130 Quadratmeter sind die Einheiten groß, elf Wohnungen gefördert, damit auch junge Familien, Studenten, Berufseinsteiger und Senioren bezahlbaren Wohnraum in der Nähe der Innenstadt finden.

Mehr als sechs Jahre hatte Florian Liss, Geschäftsführer der Eventagentur 0049, das Boui Boui als Kultur- und Kunstplattform mit Ausstellungen und Veranstaltungen im Bereich Design, Kunst, Mode, Kultur und Bildung betrieben. 100 Nacht-Flohmärkte fanden statt, 50 Food-Märkte, 30 Messen – insgesamt standen fast 800 Events an, die mehr als eine Million Menschen besuchten. Ende September 2019 war endgültig Schluss an der Suitbertusstraße. Liss wusste von Anfang an, dass die Immobilie nur für eine Zwischennutzung zur Verfügung stand. Im Oktober fand der 0049-Geschäftsführer eine neue Location, an der Bonner Straße in Holthausen auf dem Gelände einer alten Parfüm-Fabrik.