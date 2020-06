Aus der BV : Stadt erteilt Verkehrsberuhigung eine Absage

Leverkusen Bürgeranfrage gescheitert: An der Neukronenberger Straße wird es keine Änderung der Verkehrsführung geben. Friedhelm Laufs, Fachbereichsleiter Straßenverkehr, verdeutlichte: „Die Tempo 20 Zone kann an dieser Stelle nicht eingerichtet werden, dafür gibt es keine Rechtsgrundlage.“

Da es eine Unfallhäufung an dieser Stelle nicht gebe – und nach den Erfahrungen der zurückliegenden Jahre auch nicht zu befürchten sei –, sei eine Reduzierung der Höchstgeschwindigkeit nicht zulässig. Laufs: „In vielen Bereichen, auch in Tillmanns Loch, sind wir schon an die Grenzen dessen gegangen, was zu realisieren ist.“