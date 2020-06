Bauvorhaben in Tönisvorst : 43 neue Wohnungen plus acht Doppelhaushälften

An der Friedrichstraße sollen 43 neue Wohnungen plus acht Doppelhaushälften entstehen (Symbolfoto). Foto: dpa-tmn/Daniel Maurer

St. Tönis Für mehrere Bauvorhaben hat der Planungsausschuss in seiner jüngsten Sitzung grünes Licht gegeben. Eines der größeren Projekte soll an der Friedrichstraße in St. Tönis realisiert werden.

Es ist ein Großprojekt, und es wird dem Stadtteil St. Tönis auf einen Schlag 43 neue Wohnungen plus acht Doppelhaushälften bescheren: das Bauvorhaben, das die Krefelder Gruppe Dreika auf dem ehemalige Gärtnereigrundstück zwischen der Friedrichstraße und der Anton-Beusch-Straße geplant hat. Bauherr ist die Tönisvorster Firma S-Bau Immobilien, 2021 soll es losgehen.

Wer sich das etwa 9000 Quadratmeter große Grundstück anschaut, kann sich nicht so richtig vorstellen, wie all diese Wohneinheiten auf das Gelände passen sollen. Aber die Pläne haben die Politiker im Tönisvorster Planungsausschuss überzeugt. Nachdem sie in den vergangenen fünf Jahren das Projekt immer mal wieder auf der Tagesordnung stehen hatten, gaben sie jetzt einstimmig grünes Licht für den Bebauungsplan.

Der sieht vor, das Areal mit fünf Mehrfamilienhäusern, die jeweils zwischen zwei und drei Geschosse haben, und vier Doppelhäusern, sprich acht Doppelhaushälften, zu bebauen. Die meisten Wohnungen in den Mehrfamilienhäusern sind barrierefrei und zwischen zwei und vier Zimmer groß. Alle haben einen Balkon oder eine Terrasse. Jeder Wohneinheit wird ein Stellplatz zugeordnet, der im Außenbereich oder in einer Tiefgarage angesiedelt ist. Die Doppelhäuser bekommen eine Garage.

Auch für ein anderes, wesentlich kleineres Bauvorhaben hat der Ausschuss grünes Licht gegeben und die Offenlage beschlossen. Dabei handelt es sich um den Bau eines Einfamilienhauses und zweier Doppelhäuser mit je vier Wohnungen. Insgesamt neun neue Wohnungen sollen so in dem Dreieck Josef-Schultes-Straße, Willicher Straße, Benrader Straße entstehen. Bisher befinden sich brachliegende Nutzgärten auf dem 2400 Quadratmeter großen Gelände.