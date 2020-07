Unterwegs in Parks und Wäldern : Grüne Führungsreihe wird fortgesetzt

Auf den Führungen wird auch der Benrather Schlosspark erkundet. Foto: Stadt Düsseldorf/Melanie Zanin

Düsseldorf-Süd „Unterwegs im Grünen“ ist der Titel einer Führungsreihe, die im August interessierte Bürger in Wälder, Friedhofs- und Parkanlagen im Düsseldorfer Süden führt. Die Zahl der Teilnehmer ist beschränkt, eine Anmeldung ist ab sofort möglich.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(mna) Durch Wälder und Naturschutzgebiete, über Friedhöfe und historische Parkanlagen geht es ab August mit der Führungsreihe „Unterwegs im Grünen“. Das Garten-, Friedhofs- und Forstamt bietet bis Dezember nach der Pause durch Corona wieder verschiedene anderthalb- bis zweistündige Touren an.

Drei Führungen finden im Schlosspark Benrath beim ehemaligen kurfürstlichen Sommersitz statt: Hartmut Bauer gibt dort am Samstag, 2. August, um 11 Uhr Einblicke in die Gestaltung und die Geschichte der Anlage. Der Treffpunkt ist an der Freitreppe am Schlossweiher.

Auch Almuth Spelberg nimmt die Parkgestaltung und Geschichte am Freitag, 7. August, um 17 Uhr genauer unter die Lupe. Die Teilnehmer treffen sich dafür vor der Museumskasse mit ihr.

Nachts können im Schlosspark Fledermäuse beobachtet werden. Das macht Jörg Allenstein am Mittwoch, 22. August, um 20.15 Uhr mit den Teilnehmern seiner Führung. Treffpunkt ist am Parkplatz an der Orangerie, Urdenbacher Allee. Eine Taschenlampe sollte mitgebracht werden.

Den Schlosspark Eller erkundet Michael Mössing am Mittwoch, 5. August, um 15 Uhr bei einem Sommerspaziergang vom Haupteingang gegenüber dem Abenteuerspielplatz.

Ulla Hannecke beschäftigt sich bei ihrem „Gartenspaziergang“ mit den Nutzpflanzen im Botanischen Garten an der Universitätsstraße. Am Samstag, 22. August, um 14 Uhr treffen sich dafür die Teilnehmer vor dem Eingang.

Aber es geht nicht nur um klassische Nutzpflanzen: Regina Thebud-Lassak geht am Mittwoch, 26. August, um 16 Uhr bei ihrer „Wildfrüchte-Exkursion durch Himmelgeist“ der Frage nach, was essbar und was giftig ist. Der Treffpunkt ist der Parkplatz an der Ecke Nikolausstraße/Kölner Weg.