Interview mit den Sana-Herzspezialisten Hans Kottkamp und Thorsten Dill : Neuer Experte im Kampf gegen Herzrhythmusstörungen

Dill Hans Kottkamp hat das Team der Inneren Medizin im Benrather Sana-Krankenhaus verstärkt. Die zertifizierte Klinik hat schon länger einen Schwerpunkt für koronare Herzerkrankungen und Herzschwäche

In der Klinik für Innere Medizin im Benrather Sana-Krankenhaus werden seit Jahren Herz-Kreislauf-Erkrankungen behandelt, der Todesursache Nummer eins in Deutschland. Der kardiologische Schwerpunkt wurde mit der Verpflichtung von Hans Kottkamp (56), einem international anerkannten Herzspezialisten, als Chefarzt für den Schwerpunkt Rhythmologie, ausgebaut. Wir sprachen mit ihm und dem Chefarzt der Klinik für Innere Medizin und Kardiologie, Thorsten Dill.

Rund 350.000 Sterbefälle, das sind 37 Prozent, waren laut Statistischem Bundesamt 2017 auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen zurückzuführen. Was bedeutet das für Ihre Fachabteilung?

Thorsten Dill Die Kardiologie hat sich in den vergangenen zehn Jahren zu einem großen und leistungsfähigen Schwerpunkt in der Klinik für Innere Medizin entwickelt. Wir investieren in modernste Medizintechnik mit dem Ziel, ein Herzzentrum zu werden. Unsere zertifizierte Klinik hat schon länger einen Schwerpunkt für koronare Herzerkrankungen und Herzschwäche. Professor Kottkamp ergänzt und erweitert das kardiologische Spektrum um einen wichtigen Schwerpunkt, die Rhythmologie und Elektrophysiologie, mit der Patienten mit Herzrhythmusstörungen behandelt werden. Diese gehören zu den Volkskrankheiten, die gut behandelbar sind.