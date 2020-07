Kleingärten in Remscheid : Die neue Lust auf das Selbstversorgen

Steinberg Die Corona-Pandemie hat in diesem Sommer viele Urlaubspläne durchkreuzt. Ganz auf die Auszeit verzichten müssen Remscheider allerdings nicht – schon gar nicht jene, die einen Kleingarten besitzen, wie Karl Michael Velke.

Seit acht Jahren führt Velke nun schon Remscheids zweitgrößten Kleingartenverein an. Insgesamt 130 Parzellen verteilen sich hier auf eine sehr großzügige aber recht steile Hanglage. Das sei Fluch und Segen zugleich, sagt der Vereinschef. Denn einerseits sei es wegen des Hangs anstrengender Obst und Gemüse anzubauen, als auf einer ebenerdigen Fläche, andererseits belohnt diese Lage die Pächter bei schönem Wetter mit einem traumhaften Weitblick übers Bergische. „Das könnte tatsächlich auch das Besondere an unserer Anlage sein“, sagt der 60-Jährige nach einer Zeit und lässt den Blick über die Wälder bis nach Wuppertal schweifen.

Die Parzellen – allesamt zwischen 300 und 400 Quadratmeter groß – befinden sich in Steinberg, das auf den ersten Blick zwar abgelegen scheint, aber nur wenige Bushaltestellen von der Innenstadt entfernt ist. „Eine grüne Oase mitten in der Stadt.“ Pächter 15 verschiedener Nationalitäten, hauptsächlich viele Deutsch-Türken, haben sich am Steinberg ihr kleines Idyll zurechtgemacht, bauen Obst und Gemüse, Kräuter und viele Blumen an.