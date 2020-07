Pflanzungen in Düsseldorf : 37 neue Bäume für den Bezirk 9

Benrath An acht Straßen wird im Winterhalbjahr 2020/2021 gepflanzt. An die Standorte der neuen Stadtbäume werden besondere Bedingungen gestellt, deswegen war es teilweise nicht möglich, Wünsche zu berücksichtigen. Für die neuen Bäume entfallen Parkplätze.

Auf der Basis des Stadtbaumkonzeptes zur ökologischen und klimatischen Verbesserung in den Stadtteilen bekommt der Stadtbezirk 9 25 neue Bäume, zudem werden zwölf ersetzt. An den acht ausgesuchten Straßen wird im Winterhalbjahr 2020/2021 gepflanzt. Anfang 2018 wurde die Verwaltung beauftragt, die Umsetzung des Stadtbaumkonzeptes in fünf Jahren (2019 – 2023) zu beschleunigen. Hierzu werden für jedes Jahr jeweils eine Million Euro bereitgestellt. Die ersten Maßnahmen wurden in der Pflanzsaison 2019/2020 durchgeführt. Für die Jahre 2020 – 2023 erhöhte der Stadtrat auf jährlich 1,5 Millionen Euro.