Neues Wohngebiet in der Paulsmühle : Jury wählt drei Büros für Baugebiet aus

Benrath Nur ein Entwurf für das neue Wohngebiet der Bonava neben dem Dürer-Kolleg fiel durch. Die Entwürfe hängen ab sofort am Bauzaun aus. Wegen der Corona-Pandemie lief die Öffentlichkeitsbeteiligung online.

(rö) Neben dem Dürer-Kolleg in der Paulsmühle will Investor Bonava Wohnungen bauen. Bevor die Bagger anrollen, gilt es aber noch viel zu erledigen. Wegen der Corona-Pandemie fand die Öffentlichkeitsbeteiligung online statt. Die ist nun mit „einer Jurysitzung zum qualitätssichernden Verfahren zur vertiefenden Ausarbeitung von Freiraumgestaltung und Fassaden abgeschlossen worden“, teilte die Stadt am Freitag in einer Pressemitteilung mit. Damit lägen nun richtungsweisende Leitlinien für die Entwicklung des Areals fest. Auf dieser Grundlage können laut Stadt die nächsten Schritte zur weiteren Umsetzung des Projektes eingeleitet werden.