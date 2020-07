Bürgerzentrum Alpsray : To Hoop beginnt am Mittwoch mit dem Kneipenquiz

Sebastian Jacoby ist im To Hoop der Quizmaster. Foto: Veranstalter

Rheinberg Nach monatelanger Pause meldet sich das To Hoop im Bürgerzentrum Alpsray an der Alpsrayer Straße zurück. Am Mittwoch, 29. Juli, 19 Uhr, findet ein Kneipenquiz mit Sebastian Jacoby statt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das Startgeld beträgt pro Teilnehmer vier Euro. Unter coronabedingten Auflagen, mit entsprechendem Abstand und mit beschränkter Teilnehmerzahl darf dann gerätselt werden. Anmeldung werden unter Telefon 0163 7452042 oder per Mail unter info@to-hoop.de angenommen.

Gespielt wird in Teams. Die Anzahl an Spielern pro Team sollte nicht höher als sechs Personen sein. Falls doch, kann man trotzdem mitspielen, um aber die Verhältnismäßigkeit zu wahren, wird für jeden Spieler mehr jeweils ein Punkt in der Endabrechnung von den erspielten Punkten abgezogen. Gespielt werden pro Abend zweimal vier Runden, in denen die Spieler jeweils in der Regel zehn Punkte erreichen können. Neben 50 Fragen aus diversen Kategorien werden noch eine Bilderrunde, eine Audiorunde und eine Hinweis-Runde zur Ermittlung einer berühmten Person gespielt.

Gewonnen hat am Ende das Team, das die meisten Punkte erspielt hat. Bei Punktegleichstand mehrerer Teams findet noch eine Stechrunde zur Ermittlung des Tagessiegers statt. Zu gewinnen gibt es Verzehrgutscheine für das To Hoop für das Siegerteam.

(up)