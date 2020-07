Freizeitangebot in Mönchengladbach : Boule-Anlage im Wickrather Schlosspark ausgebaut

Freizeitangebot in Mönchengladbach

Mönchengladbach Seit zwei Jahren gibt es in Wickrath das „Bouledrome“. Die Boule-Anlage im Schlosspark erhielt nun eine stabile Sitzgruppe. Ein Angebot, das bereits gut angenommen wird.

Am vergangenen Sonntagmittag nutzten zwei junge Frauen auf der Anlage die Gelegenheit, an der frischen Luft mit ihren Stahlkugeln auf das „Schweinchen“ – die kleine Holzkugel – zu zielen. Die beiden kennen sich vom Reitsport und haben nun Boule für sich entdeckt. „Das ist mal etwas ganz Anderes“, sagten sie, ehe sie sich wieder auf die nächsten Würfe konzentrierten. Durch Urlaube in Frankreich war ihnen Boule zumindest schon ein Begriff. „Dort spielen überall ganze Familien Boule“, erzählten sie.