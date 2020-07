Serie Belastete Straßennamen : Ein begabter Musiker mit antisemitischer Weltsicht

Kritik, umstrittene Persoenlichkeiten, Strassenschild Photo : Andreas Endermann Foto: Endermann, Andreas (end)

Benrath Hans Erich Pfitzner hat bedeutende Werke komponiert. Diese werden jedoch aufgrund der faschistischen Ansichten des Musikers selten aufgeführt.

Von Dominik Schneider

Kann man das künstlerische Werk eines Menschen von seinen persönlichen Äußerungen und Einstellungen getrennt betrachten? Eben jene Frage musste sich die Düsseldorfer Expertenkommission im Hinblick auf die Pfitznerstraße in Benrath stellen. Diese wurde 1950 nach dem in Moskau geborenen Komponisten und Autor Hans Erich Pfitzner (1869 bis 1949) benannt. Pfitzner gilt als einer der wichtigsten Musiker der deutschen Spätromantik, ist aber auch für seine antisemitischen Aussagen und offene Unterstützung von Adolf Hitler und seiner Politik bekannt. Aus diesem Grund werden seine Werke heute kaum noch gespielt.

Pfitzner sah sich als musikalischer Bewahrer der klassisch-romantischen Kultur, er komponierte in der Tradition von Robert Schumann und Franz Schubert. Seine Werke handeln vom germanisch-deutschen Mythos, aber auch von der Figur des Künstlers und seiner Suche nach dem Platz in der Welt, wie etwa in seiner Oper „Palestrina“, die bis heute als sein bedeutendstes Werk angesehen wird. Er stellte sich mit seinem Musikstil klar gegen die modernen Strömungen seiner Zeit und äußerte in seinen theoretischen Werken einen konservativen Blick auf die Musik. Trotzdem wurde sein Werk von Kulturschaffenden seiner Zeit gelobt, etwa von Thomas Mann, Gustav Mahler und Richard Strauss.

Seine antisemitische Weltanschauung formulierte der Komponist schon vor 1900. Dabei unterschied er jedoch paradoxerweise zwischen dem Judentum, das es zu bekämpfen gelte, und jüdischen Menschen, zu denen er teils persönliche Beziehungen pflegte. Nach Hitlers Machtergreifung bezeichnete Pfitzner sich selbst als eine Art theoretischen Wegbereiter des Nationalsozialismus. Er schrieb: „Ich habe mein Leben lang in diese Kerbe gehauen.“

Da sowohl seine Kunst als auch seine Geisteshaltung nationalistisch und reaktionär geprägt waren, erfuhr Pfitzner im Dritten Reich große Würdigung. Um sein Ansehen weiter zu steigern, äußerte er sich öffentlich positiv über die NS-Politik, lobte etwa den Anschluss Österreichs und inszenierte seine Kompositionen passend zur faschistischen Gesinnung. So interpretierte Werke wurden teilweise auch im besetzten Ausland aufgeführt und sicherten dem Komponisten internationale Bekanntheit.

Diese Strategie war von Erfolg gekrönt. Hans Pfitzner wurde zum Senator der Reichskulturkammer ernannt und erhielt auf Hitlers persönliche Anweisung eine Förderung von 50.000 Reichsmark. Als gegen Ende des Zweiten Weltkriegs Deutschland die Strategie des Totalen Kriegs ausrief, stand Pfitzner auf der Liste der sogenannten „Gottbegnadeten Künstler“, die nicht zum Dienst an der Front eingezogen wurden. Sein Name findet sich als einer von nur drei Musikern außerdem auf einer Sonderliste jener Kulturschaffenden, die ebenfalls nicht zum Dienst an der sogenannten Heimatfront, also beispielsweise zur Arbeit in den Rüstungsfabriken, gezwungen wurden.

Abseits der politischen Verbreitung stand Pfitzner auch in dieser Zeit jedoch hinter anderen klassischen Komponisten wie Strauss zurück, seine Musik war im Alltag wenig verbreitet.

Im Zuge des Entnazifizierungsverfahrens nach Ende des Krieges wurden die Werke des Komponisten kurzzeitig mit einem Aufführungsverbot belegt und die Einnahmen aus seinen Urheberrechten gesperrt. Trotz seiner Unterstützung für das NS-Regime und seines daraus resultierenden Profits konnte Pfitzner – auch durch die Hilfe von Entlastungszeugen – einen Freispruch erreichen und wurde von der Spruchkammer in München als „vom Gesetz nicht betroffen“ eingestuft.

Nach Kriegsende, noch 1945, publizierte Pfitzner jedoch seine „Glosse zum Zweiten Weltkrieg“, in der er ausdrücklich an seiner faschistischen Weltanschauung festhielt: „Das Weltjudentum ist ein Problem und zwar ein Rassenproblem, aber nicht nur ein solches, und es wird noch einmal aufgegriffen werden, wobei man sich Hitlers erinnern wird und ihn anders sehen, als jetzt.“ Adolf Hitlers Ideologie habe nicht das „Warum“ falsch beantwortet, sondern lediglich das „Wie“.