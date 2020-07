Finanzen : Geld für Maßnahmen in Kitas

Stadtbezirk 9 Mit 207.500 Euro bezuschusst die Bezirksvertretung mehrere Projekt. Wegen des durch Corona angeschlagenen Stadthaushalts wurden die BVs zum Sparen aufgerufen.

Von Andrea Röhrig

(rö) Die Corona-Pandemie hat auch Auswirkungen auf den städtischen Finanzetat. Das hat zur Folge, dass Stadtkämmerin Dorothée Schneider die neun Bezirksvertretungen zum Maßhalten beim Ausgeben der eigenen Verfügungsmittel angehalten hat. Das wird sich sicherlich im zweiten Halbjahr auswirken. Die Bezirksvertretung 9 (zuständig für die Stadtteile Wersten, Holthausen, Reisholz, Hassels, Benrath, Himmelgeist, Itter und Urdenbach) hatte in ihrer letzten Sitzung vor der Sommerpause noch einen Großteil ihrer Bauunterhaltungsmittel für das Jahr ausgegeben. Neun Baumaßnamen will das Gremium mit insgesamt 207.500 Euro bezuschussen. Das sind die Maßnahmen im Einzelnen:



Taubenabwehr An der Eisenbahnüberführung Hildener Straße soll wie schon am Bahnhof eine Taubenabwehr installiert werden. Die würde 21.500 Euro kosten. Eine weitere Taubenabwehr würde auch in Höhe des Paulsmühlentunnels Sinn machen.



Grünzug Hoxbach Für die Wegesanierung zwischen dem Stück Lärchenweg bis Am Schönenkamp stellt die Bezirksvertretung 9 25.000 Euro zur Verfügung.



Werstener Bürgerhaus Gleich zwei Sanierungsmaßnahmen an dem Haus an der Werstener Dorfstraße 90 bezuschusst die BV 9. Für 30.000 Euro soll das Treppenhaus saniert werden, für weitere 20.000 Euro der sogenannte Tanzclub im Erdgeschoss. Unter anderem ist das Archiv der Werstener Jonges in dem Haus untergebacht.