Düsseldorfer Rotarier : 50.000 Euro für Spiel-Pakete und Lebensmittel

Düsseldorf Für Kinder und Senioren, die wegen Corona zuhause bleiben mussten, konnten Diakonie und Caritas Soforthilfe-Pakete schnüren – dank einer großzügigen Spende des Rotary-Clubs Düsseldorf-Süd

(RP) 50.000 Euro – eine Menge Geld für die Diakonie und die Caritas. Zu verdanken haben die Einrichtungen die großzügige Spende dem Rotary Club Düsseldorf Süd – eine Art Soforthilfe in der Corona-Krise. Gesammelt hatte Arnd Denkhaus. Mit dem Geld konnte Henric Peeters, Direktor der Caritas Düsseldorf, 800 Kindern ein „Bleib‘ zu Hause“-Paket zuschicken, gefüllt mit Büchern, Beschäftigungsmaterial und Spielen. Außerdem gab es für 100 Senioren, die von Grundsicherung leben und zum Schutz ihrer eigenen Gesundheit zeitweise in Quarantäne in ihrer Wohnung verharre mussten, Lebensmittel für mehrere Wochen.

Die Zentren plus betreuen im Stadtteilladen Flingern mehr als 100 Familien, die an der Armutsgrenze leben. An sie verteilte Ute Langen Lebens­mittel­gutscheine und kindgerechte Rezepte, außerdem gab es für die Kinder Schul-Pakete, Spielzeug, Malbücher und Buntstifte. Zahlreiche Senioren, die auf ambulante Pflege und Einkaufshilfen angewiesen sind, konnte die Diakonie zu Ostern individuelle Lichtblicke in Form von persönlichen Geschenken und ambulanten Mahlzeiten zustellen. Zudem nutzte die Diakonie die Spendengelder gezielt zur Unterstützung von Menschen mit psychischen Erkrankungen. Ein Fall war besonders dramatisch: Ein Patient wurde aus einer psychiatrischen Klinik entlassen und war wohnungslos. Der Mann bekam eine Unterkunft, Kleidung, Lebensmittel und Hygieneartikel. „Das war mehr als eine Spende, uns wurde das Signal verschenkt: Wir sind eine Gemeinschaft und halten zusammen“, sagte der Caritas-Direktor Henric Peeters.