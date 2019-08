Düsseldorf-Benrath : Urdenbacher Allee auf Teilstück für Asphaltarbeiten gesperrt

(RP) Die Asphaltarbeiten nach dem Bau der neuen Fernwärmeleitung gehen ab Montag an der Urdenbacher Allee weiter. Diese wird zwischen der Koblenzer Straße und der Hildener Straße gesperrt – von Montag, 19. August, 4 Uhr, bis Samstag, 24. August, 4 Uhr.

Die Busse der Linie 730 fahren in Richtung Freiligrathplatz ab der Haltestelle Koblenzer Straße und in Richtung Josef-Kürten-Platz ab der Haltestelle Benrath S eine Umleitung. Die Busse der Linie 784 werden in Richtung Wuppertal ab der Haltestelle Koblenzer Straße und in Richtung Josef-Kürten-Platz ab der Haltestelle Urdenbacher Allee umgeleitet. Folgende Haltestellen werden verlegt oder entfallen: Orangerie und Regerstraße entfallen, stattdessen die Haltestellen Koblenzer Straße und Benrath S nutzen. Der Halt Koblenzer Straß wird in Richtung Josef-Kürten-Platz an die Haltestelle Haydnstraße der Linie 778 verlegt.