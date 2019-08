Düsseldorf-Benrath : Neues Schlossgrafenpaar stellt sich vor

Benrath Auf dem Benrather Marktplatz feierten am Sonntag die Schlossnarren ihr Sommerfest. Am Nachmittag wurde mit Fabienne Schäfer und Marcus Kreutz das neue Schlossgrafenpaar präsentiert.

Fabienne Schäfer ist nach wie vor überwältigt, wischt sich das ein oder andere Tränchen aus dem Gesicht. „Was für ein wahnsinniger Empfang“, sagt die 29-Jährige, die an einem Rosenmontag geboren wurde, aus einer jecken Familie stammt und ein Familienunternehmen führt, das wie kein zweites zum Karneval passt. „Mein Orden“ stellt alles für das Vereinsleben her, entwirft Orden und Pins, Bestickungen und Fahnen. Kein Wunder, dass auch der neue Sessionsorden von der brünetten, jungen Frau mit dem hellblauen, langen Rock und der weißen Bluse gestaltet wurde: Passend zum Motto „Benrath dreht sich um Europa“ zeigt er das Benrather Schloss, aber auch die großen europäischen Sehenswürdigkeiten wie das Atomium oder den Eiffelturm.

Schlossgraf Marcus Kreuz, 50 Jahre alt, freut sich auf die Session, weiß aber auch, dass die neue Aufgabe viel Verantwortung mit sich bringt. „Das ehemalige Paar Eva und Sven hat die Messlatte verdammt hoch gehängt“, lässt der hochgewachsene, schlanke Graf die Besucher an und auf den Bierbänken wissen. Wie in den Jahren zuvor entscheidet das Schlossgrafenpaar, wohin die Erlöse aus der Sommerfesttombola und dem Verkauf der Sessionssticker gespendet werden sollen. „Wir haben uns für die Benrather Diakonie entschieden“, erklärt Fabienne Schäfer und erntet dafür großen Applaus, „dort gibt es das Projekt Benrather Tüte für Senioren. Sie werden mit Lebensmitteln versorgt, aber es wird auch die Teilnahme an Veranstaltungen, wie auch am Karneval, dadurch finanziert und das ist wichtig, denn Karneval ist schließlich für alle da.“