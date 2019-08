Sperrung der Koblenzer Straße in Düsseldorf : Umleitung für vier Buslinien

Benrath/Urdenbach (RP) Von den Asphaltarbeiten an der Koblenzer Straße, bei der diese zwischen der Südallee und der Urdenbacher Allee von Montag, 12. August, 4 Uhr, bis Samstag, 17. August, 4 Uhr, gesperrt ist, sind auch die Buslinien 778, 779, 788 und 789 betroffen.

In einer ersten Meldung hatte die Rheinbahn verkehrte Daten angegeben.



Linien 778, 779 und 789 Die Linie 778 fährt ab der Haltestelle „Kammerrathsfeldstraße“ und die Busse der Linie 779 ab der Haltestelle „Urdenbacher Allee“ eine Umleitung. Die Linie 789 wird in Richtung Monheim ab der Haltestelle „Benrath S“ und in Richtung Holthausen ab der Haltestelle „Kammerrathsfeldstraße“ umgeleitet. Folgende Haltestellen werden verlegt oder entfallen: die „Neßlerstraße“ wird an die Haltestelle „Corellistraße“ der Linie 788 verlegt. Die Haltestellen „Haydnstraße“, „Orangerie“ und „Regerstraße“ entfallen, stattdessen die verlegte Haltestelle „Neßlerstraße“ oder die Haltestellen „Benrath S“ oder „Urdenbacher Allee“ nutzen.



Linie 788 Die Busse fahren in Richtung Monheim ab „Corellistraße“ und in Richtung Paulsmühlenstraße ab der Haltestelle „Mühlenplatz“ eine Umleitung. Folgende Haltestellen werden verlegt oder entfallen. In Richtung Monheim. Die Haltestellen „Neßlerstraße“, „Haydnstraße“ und „Benrath, Krankenhaus“ entfallen, stattdessen die Haltestelle „Corellistraße“ oder die verlegte Haltestelle „Tübinger Straße“ nutzen. Die Haltestelle „Tübinger Straße“ wird auf die Tübinger Straße in Höhe der Einmündung der Urdenbacher Dorfstraße verlegt. In Richtung Paulsmühlenstraße: Die Haltestelle „Tübinger Straße“ wird auf die Tübinger Straße in Höhe der Einmündung der Urdenbacher Dorfstraße verlegt. Die Haltestellen „Benrath, Krankenhaus“, „Koblenzer Straße“, „Haydnstraße“ und „Neßlerstraße“ entfallen, bitte die verlegte Haltestelle „Tübinger Straße“ oder die Haltestelle „Corellistraße“ nutzen.