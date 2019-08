Düsseldorf-Benrath : Landschaftsarchitektin erklärt Schlosspark-Konzept

Benrath Trotz Regens nahmen zahlreiche Besucher an der Führung teil. Sie erfuhren beispielsweise, wie die Fächerallee gerettet wurde.

Immerhin 30 Schlosspark-Interessierte trotzten am Freitagnachmittag den drohenden Regenwolken und einem dicken Guss, der während einer Führung vom Himmel kam. Die Landschaftsarchitektin Almuth Spelberg nahm ihre wetterfesten Gäste mit auf eine Zeit- und Schlosspark-Reise, die vor dem Schlossweiher begann und eineinhalb Stunden lang über mehrere Stationen bis zum Küchengarten führte.

Nach einem historischen Ausflug zum Bauherrn, Kurfürst Karl Theodor und der Fürstin Elisabeth Auguste nahm die Fachfrau zügig den Faden zur Parkgestaltung auf. „Fassade und Innendekoration des Schlosses nehmen Bezug auf das ländliche Leben“, erklärte sie. Das lässt sich auch an den Stuckelementen mit idyllischen Motiven aus Landwirtschaft, Schafzucht und Fischerei sehen. Anhand von Plänen öffnet sie den Blick der Besucher für die Perspektiven und die ausgeklügelte Harmonie von Natur, Licht, Jahreszeiten und den Räumen des Schlosses. Der französische Garten – zeitweilig blumenleer und mit eintöniger Rasenfläche – sei in den 90er Jahren nach historischer Recherche wieder lebendig gestaltet worden. „Die Blumen wirken lebhaft, weil sie in der Höhe gestaffelt sind“, erläutert Spelberg die impressionistische Wirkung.