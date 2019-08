Düsseldorf-Benrath : Eislaufsaison startet am 30. August

Manfred Otto eröffnet die neue Eislaufsaison an der Paulsmühle wieder als Eishallenleiter. Die Sparkasse finanzierte die Reparaturkosten. Foto: Anne Orthen

In der Eissporthalle an der Paulsmühlenstraße muss aber noch ein Rohr repariert werden, erst dann kann die Saison eröffnet werden. Es könnte deswegen zu einem etwas späteren Start kommen.

Von Birgit Wanninger

Der Starttermin für die neue Saison für die Benrather Eissporthalle steht fest: Es soll der Freitag, 30. August, werden. Eishallenchef Manfred Otto kann sich aber noch nicht konkret auf diesen Termin festlegen. Sicher ist, dass die Eissporthalle so lange geöffnet bleibt, bis der Neubau an der Kappeler Straße in Betrieb genommen werden kann.

Allerdings muss in der Paulsmühle noch eine Reparatur durchgeführt werden. Wie in den Jahren zuvor gab es kleine Schönheitsausbesserungen, die Halle hat einen neuen Anstrich bekommen. Doch als Mitte Mai sämtliche Arbeiten abgeschlossen, die Kühlung runtergedreht und der Kompressor angeschaltet waren, bemerkten die Mitarbeiter einen merkwürdigen Geruch. „Es begann zu müffeln“, sagt Otto, „das war für uns ein Alarmzeichen.“ Er ließ einen Monteur kommen, der die zehn Zentimeter dicke Isolierung an den Rohren dort entfernte, wo der Geruch herkam. Der Monteur stellte fest, dass eine Muffe undicht war, weil ein Rohr angerostet war.

Otto geht davon aus, dass es wegen der starken Temperaturschwankungen dazu gekommen ist. Eigentlich nichts Schlimmes, sagt er. Aber um auch weiter die Sicherheit zu gewährleisten, muss das Rohr ausgetauscht werden. Und das dauert, weil zunächst eigens ein neues Rohr produziert werden muss. Dabei sei es nicht so einfach gewesen, dafür einen Experten zu bekommen, der entsprechende Prüfungen abgelegt habe und auch die weiteren Arbeiten wie beispielsweise das spätere Schweißen durchführen könne, sagt Otto.

Inzwischen ist der Experte nach längerem Suchen, gefunden. Der Hallenleiter hofft, dass bis Ende nächster Woche die Arbeiten abgeschlossen sind, um im Zeitplan zu bleiben. Schließlich dauert es zwei Wochen, bis das Eis fertig ist; dafür muss die Kühlung angeschlossen sein. Und das geht erst, wenn das neue Rohr angeschlossen ist.

Die Kosten für die Reparatur übernimmt die Stadtsparkasse, die zu ihrem Jubiläum den Bürgern 1978 die Eissporthalle schenkte. Die Halle wird seitdem als Sparkassen-Stiftung betrieben, auch wenn inzwischen das Stiftungsgeld aufgebraucht ist. Doch das Eislaufen im Düsseldorfer Süden ist gesichert. Am 31. Januar beschloss der Stadtrat im nichtöffentlichen Teil einstimmig, an der Kappeler Straße eine neue Eissporthalle zu bauen. Die Ratsmitglieder hatten damals auch zugestimmt, dass so lange der Eislaufbetrieb in der Paulsmühle weiterläuft. Das könnte durchaus über die Saison hinausgehen, die bis April, also bis Ende der Osterferien geht. Denn an der Kappeler Straße ist noch nicht mal der Grundstein gelegt worden.

Manfred Otto ist mit der vergangenen Saison mehr als zufrieden. Er konnte erneut ein Besucherplus verzeichnen; es waren mehr als 100.0000 Eisläufer, die den Weg zur Paulsmühlenstraße fanden. Der Schulsport läuft wie gewohnt weiter, Vereine und Hobby-Mannschaften können wie gewohnt trainieren. Auch seine zehn Mitarbeiter haben weiter ihre Stellen. Bei ihnen herrschte zuletzt Unsicherheit, weil sie nicht wussten, wie es weitergehen soll. Das ist aber nun erst einmal geregelt.