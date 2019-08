Einbruch in Düsseldorf-Benrath : Familienschmuck im Wert von rund 40.000 Euro gestohlen

(rö) Das ist der Horror für jeden: Nach dem Urlaub nach Hause kommen und feststellen, dass eingebrochen wurde. Das passierte der Familie von Wioletta S. am Freitag. Die Mutter war mit Sohn und Tochter im Urlaub in Polen gewesen.

Der Dieb, der wahrscheinlich am Tag vor der Heimkehr einbrach, hatte es auf Schmuck abgesehen. Im Wert von um die 40.000 Euro, sagt Wioletta S. Ganz gezielt sei der Einbrecher in das Zimmer von Tochter Anna gegangen und habe die dort deponierten Schmuckschatullen ausgeräumt und leere auf dem Bett liegen gelassen.

Warum die Familie überhaupt Wertgegenstände mit solch hohem Wert zu Hause hatte? „Ich habe vergangenes Jahr Schmuck von meiner Großmutter geerbt.“ Allerdings sei sie nicht auf die Idee gekommen, die Wertsachen in einem Safe zu deponieren. „Wir wohnen in Benrath in einer einfachen Siedlung. Wer geht schon davon aus, dass es da was zu holen gibt?“, fragt die Mutter von zwei inzwischen volljährigen Kindern . Deswegen hat sie auch einen Verdacht, wer es gewesen sein könnte. Jemand aus dem privaten Umfeld. Denn bereits vor einem Jahr sei bei ihnen eingebrochen worden und derjenige habe genau gewusst, wo ihr Schmuck gelegen habe.