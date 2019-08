Düsseldorf-Benrath : Feuerwehr löschte Brand in Recycling-Anlage

In der Recycling-Anlage von Remondis an der Karl-Hohmann-Straße brannte am Freitagmorgen eine Halle, in der Papier gelagert war. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Foto: Andrea Röhrig

Düsseldorf Am Freitagmorgen brannte es in einer Papierhalle von Remondis an der Karl-Hohmann-Straße in Düsseldorf-Benrath. Aus bisher ungeklärter Ursache war das Feuer gegen 10 Uhr ausgebrochen.

Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot, bestehend aus Kräften von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr, aus und konnte die Flammen in der 1800 Quadratmeter großen Halle in der Recycling-Anlage innerhalb einer Stunde fast vollständig löschen.

Mit einem Fahrzeugmonitor unter der Wasserabgabe von annähernd 2000 Litern pro Minute und weiterer Löschrohre vom Boden aus wurde das Feuer bekämpft, teilte die Feuerwehr mit.

Ein Großteil der Feuerwehrfahrzeuge konnte gegen 11 Uhr wieder abrücken. Anschließend beobachteten die Einsatzkräfte die Feuerstelle, um auszuschließen, dass Glutnester das Feuer wieder anfachen.

Die Halle wurde vom Strom abgeschaltet, der Abwasserkreislauf geschlossen, damit kein verunreinigtes Löschwasser ins Netz fließen konnte. Die Feuerwehr hatte keinen Schaum, sondern nur Wasser eingesetzt. Verletzt wurde niemand. Den Brandgeruch konnte man über mehrere Kilometer riechen. Laut Feuerwehr besteht keine Gefahr für die Bevölkerung.Derzeit laufen noch die Nacharbeiten. Das Umweltamt ist ebenfalls vor Ort.