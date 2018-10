Benrather ehren die Schwarze Madonna

Benrath Gestern war das Ende der 341. Wallfahrtswoche zur schwarzen Muttergottes von Benrath. Und das Ende der Amtszeit von Pfarrer Thomas Vollmer in den Pfarren St. Cäcilia und Herz Jesu.

Gestern Abend versammelten sich zahlreiche Gläubige hinter dem Benrather Schloss, um gleich zwei besondere Ereignisse zu feiern. Besser gesagt feierten sie zwei Enden. Zum einen das Ende der 341. Wallfahrtswoche zur schwarzen Muttergottes von Benrath. Und zum anderen das Ende der Amtszeit von Pfarrer Thomas Vollmer in den Pfarren St. Cäcilia und Herz Jesu. Und somit ist es für den Geistlichen etwas Besonderes, seine Zeit in Düsseldorf gerade mit dem Fest zu Ehren der schwarzen Marienfigur zu beenden.

„Ich bin natürlich etwas wehmütig“, sagt Vollmer wenige Minuten vor Beginn der Feierlichkeiten im Schlosspark. Zuvor ist er bereits mit der gesamten Prozession von der St. Cäcilia Kirche in der Fußgängerzone in den Park herübergezogen. „Ich freue mich aber auch, dass ich dieses Fest hier noch einmal miterleben kann.“ Und so lässt es sich Monsignore Vollmer auch nicht nehmen, die, wie er sagt „kleinen und großen Pilger von nah und fern“ zu begrüßen.Einer Einschätzung, mit der er nach zwölf Jahren in der Benrather Gemeinde goldrichtig liegt. Denn unter den rund 200 Besuchern befinden sich viele Gläubige, die aus den umliegenden Stadtteilen oder sogar Städten her gepilgert sind, um der Lichterprozession vor der einmaligen Kulisse des Benrather Schlosses beizuwohnen.