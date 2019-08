Düsseldorf-Benrath : Benrath: Aufzug am Bahnhof defekt

Benrath (RP) Am Bahnhof Benrath wurde Freitag der Aufzug an Gleis 1 und 2 aufgrund eines Vandalismusschadens außer Betrieb genommen. Kabinenpaneel und Pult wurden laut Stadt aus der Wand herausgerissen und dabei so stark beschädigt, dass eine Reparatur nicht mehr möglich ist.

