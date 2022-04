Hildener Straße in Düsseldorf-Benrath : Illegale Parkplätze an der Hildener Straße sollen verschwinden

Düsseldorf Die Mittelstreifen werden von vielen als kostenfreie Abstellfläche genutzt. Das Rangieren der Fahrzeuge auf der unbefestigten Fläche schädigt die Bäume.

Wer in Benrath arbeitet, der hofft immer auf einen Parkplatz, auf dem man den ganzen Tag über kostenfrei stehen bleiben kann. Beispielsweise - wenn auch illegal - auf dem Mittelstreifen an der Hildener Straße, obwohl die Fahrzeuge dort einen hohen Bordstein überwinden müssen und das Grün alles andere als geebnet ist.

Wegen „des hohen Aufkommens an ähnlichen Anfragen aus allen zehn Bezirksvertretungen“ hat das zuständige Amt erst jetzt geantwortet: Der Mittelstreifen der Hildener Straße sei als Baustelleneinrichtungsfläche im Zuge der Verlegung einer Fernwärmetrasse durch die Netzgesellschaft genutzt worden. Die Baustelleneinrichtungsfläche wurde mittlerweile freigeräumt und instandgesetzt. Bedingt durch die Befahrung der Wurzelflächen würden diese immer wieder geschädigt. Gleichzeitig wurde der gesamte Kronentraufbereich der Bäume durch die geparkten Autos verdichtet. Diese Schädigungen, so die Stadt in einer Stellungnahme, könne man an Vitalität und Wachstum eindeutig erkennen: „Um die Bäume an diesem Standort langfristig erhalten zu können, wäre die Unterbindung des Befahrens sinnvoll.“