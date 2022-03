Sturmschaden noch nicht behoben : Nur kleiner Teilbereich des Bürgerhauses zugänglich

Düsseldorf Das Haupthaus ist nach dem Sturmschaden vom 19. Februar weiter gesperrt. Heftige Böen hatten einen Großteil des Dachs heruntergeweht.

(rö) Das Sturmtief, das am 19. Februar über Düsseldorf fegte, hatte schwere Schäden am Dach des Bürgerhauses Benrath an der Telleringstraße hinterlassen. Seitdem musste die Einrichtung geschlossen bleiben. Am gestrigen Montag konnte der Anbau, der von der Capitostraße zugänglich ist, freigegeben werden, sagte Bürgerhaus-Leiterin Eveline Theisen auf Anfrage. Allerdings betrifft das nur einen winzigkleinen Teil der Nutzer, unter anderem Stefanie Kautz mit ihrem Sportangebot.