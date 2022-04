Kein „niederschwelliges Angebot“ in Korschenbroich : Virtuelles Bürgerbüro abgelehnt wegen zu hoher Kosten

Korschenbroich Die FDP hatte ein virtuelles Bürgerbüro als „niederschwelliges Angebot“ beantragt. Doch der Vorschlag wurde abgelehnt. Für die Verwaltung würde das zu teuer.

Neben dem aktuellen analogen Bürgerbüro, das im Rathaus seine Dienste anbietet, wird es in Korschenbroich zurzeit kein virtuelles Bürgerbüro geben. Das empfahl der Ausschuss für Wirtschaftsförderung , Digitalisierung und Stadtmarketing in seiner jüngsten Sitzung.

Bei einer virtuellen Beratung werden Dokumente, Vordrucke und Pläne per Bildschirmfreigabe mit den Teilnehmern einer Besprechung geteilt. Das nun in Korschenbroich abgelehnte virtuelle Bürgerbüro wird derzeit vom Rhein-Kreis Neuss in den Bereichen Schwerbehindertenstelle, Pflegeberatung, kommunales Integrationszentrum, Elterngeld und in der Wirtschaftsförderung eingesetzt. Aktuell werden zudem virtuelle Sprechstunden des Kreisgesundheitsamtes für spezielle Themen angeboten, außerdem noch Einbürgerungsfragen der Ausländerbehörde.