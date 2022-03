Verkehr in Benrath : Stadt plant Radweg an der Schlossallee

Benrath An der Schlossallee wird im Jahr 2023 ein neuer Fahrradweg markiert. Das geht aus Unterlagen des Verkehrsausschuss hervor. Bürger und Politiker kennen aber auch noch andere Stellen im Süden, an denen etwas für Radfahrer getan werden muss.

Der neue Radfahrstreifen an der Schlossalllee soll in diesem Jahr geplant werden, die Umsetzung ist den Unterlagen zufolge für 2023 angesetzt.

Zwar wird sich die Situation für die Radfahrer an dieser Stelle verbessern, unklar bleibt jedoch, wie es im Bereich der Straßenbahnhaltestelle an der Schlossallee weitergehen soll. Dort ist der Gehweg für Radfahrer freigegeben, am Wartehäuschen kommt es jedoch immer wieder zu brenzligen Situationen mit Menschen, die auf die Straßenbahn in Richtung Holthausen warten. Auch die Lokalpolitik hat dieses Thema – wie auch viele andere Engstellen im Süden der Stadt – im Blick. Die Benrather Initiative für Nachhaltigkeit hat den Politikern und der Verwaltung vorgeschlagen, schon hier einen Radweg zu markieren, um hier die verschiedenen Verkehrsteilnehmer effektiver zu trennen. Dies sei auch für die Autofahrer nur eine kleine Verschlechterung der Situation, da sich die Fahrbahn wenig später in Richtung Bonner Straße ohnehin auf eine Spur pro Richtung verengt. Gerade in Kombination mit dem geplanten, nun im Verkehrsausschuss vorgelegten neuen Radweg könnte sich hier eine sichere Streckenführung ergeben. Ob dieser Vorschlag aufgenommen wird, bleibt abzuwarten.