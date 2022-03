Bau in Düsseldorf : Corona und Wetter verteuern Schulbauten

Die Fertigstellung der neuen Hauptschule in Benrath liegt in den letzten Zügen. Der Bezug soll in den Osterferien im April sein. Foto: RP/Dominik Schneider

Düsseldorf Um mehr als 3,25 Millionen Euro verteuert sich der Neubau der Benrather Hauptschule. Die Stadt hat einen Anwalt eingeschaltet. Der Ausbau der Grundschule in Himmelgeist kostet 2,45 Millionen Euro mehr.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Andrea Röhrig

In den Osterferien soll es für die Schüler und Lehrer der Benrather Hauptschule zurück an die Melanchtonstraße gehen. An der Stelle der alten Schule entsteht gerade ein neuer Schulkomplex als Ersatz. Dabei sind die Arbeiten gerade auf der Zielgerade. Mitte April soll der Umzug erfolgen. Die Schule ist seit Januar 2019 in einem früheren Bürogebäude an der Kappeler Straße untergebracht.

„Ich gehe von der Annahme aus, dass der Termin bestehen bleibt“, sagt Schulleiter Tobias Steiger. Derzeit werde mit dem Schulverwaltungsamt der Umzug geplant. Eigentlich hätte die Schule schon in den vergangenen Herbstferien in den Neubau ziehen sollen. Doch Corona und die dadurch resultierenden Probleme durch fehlendes Personal als auch bei der Beschaffung von Materialien verzögerten die Fertigstellung und erhöhen zudem die Baukosten um knapp zwölf Prozent auf dann rund 30 Millionen Euro.

Info Schulausbau in der Landeshauptstadt Ausbau Die Landeshauptstadt investiert über 1,3 Milliarden Euro in die Schulen. Seit 2014 werden Neu- und Erweiterungsbauten in „Schulorganisatorischen Maßnahmepaketen“ gebündelt und vom Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf beschlossen.

Aktuell Im Dezember 2019 wurde das achte Ausbaupaket verabschiedet, das jetzt abgearbeitet wird.

Die Mitglieder des Schulausschusses werden in ihrer Sitzung am 15. März über die Kostenerhöhung sowohl des Hauptschulneubaus als auch der Erweiterung der Grundschule Im Steinkaul abstimmen. Die Kosten für den Ausbau der Himmelgeister Schule erhöhen sich sogar um rund 15 Prozent auf 19 Millionen Euro. Diese Preissteigerung wird für die Stadt in der nächsten Zeit bei vielen Projekten zukommen.

In der Vorlage für den Schulausschuss informiert die Verwaltung die Politik über den Stand der Arbeiten. An der Melanchthonstraße sind die Gebäudehüllen von Schule und Sporthalle fertiggestellt, der Innenausbau ist zu circa 70 Prozent erfolgt. Aufgrund der diversen Nachträge und Anpassungen der Planung während der Bauzeit wurde laut Stadt bereits ein „Fachanwalt hinzugezogen, um mögliche Planungsdefizite und daraus entstandene wirtschaftliche Schäden der Stadt gegenüber den Planern geltend machen zu können.“